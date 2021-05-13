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Экс-сотрудник «Алтайкрайэнерго» пойдет под суд за взятку и сокрытие нарушений новоалтайских предпринимателей

Новости
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Деньги
ДеньгиФото: pexels.com

Бывший работник АО «СК Алтайкрайэнерго» попал на скамью подсудимых за взятку в 800 тысяч рублей. Эти деньги он получал от предпринимателей Новоалтайска за фиктивную проверку приборов учета, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

«С 2019 по 2021 год обвиняемый получал взятки за общее покровительство в пользу предпринимателей, выразившееся в формальном проведении проверок приборов учета электрической энергии, не выявлении нарушений в сфере учета электроэнергии и эксплуатации приборов, а также не составлении актов проверок о допущенных нарушениях», – уточнили в СК.

Против него завели уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателя). И оно уже ушло в суд.

Обвиняемый признал свою вину. На его имущество наложили арест на 2,6 млн рублей.

Как ранее сообщал «Политсибру», в Алтайском крае в 2020 году официально зарегистрировали 225 преступлений коррупционной направленности. Это на 19,7% больше, чем в 2019 году. А число взяток выросло на 21,4%.

В числе громких дел последнего времени обвинение депутата АКЗС Всеволода Кондратьева в даче 2,5 млн рублей, а также обвинение в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова.

Дмитрий Демешин

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