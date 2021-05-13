Взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта починят к началу лета

Ремонт барнаульского аэропорта Фото: mintrans22.ru

Участок взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта площадью 15 тысяч квадратных метров отремонтируют к июню. Об этом сообщает пресс-служба алтайского минтранса.

«На данный момент проводятся работы по фрезерованию старого полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия», – отметили в ведомстве.

Работы ведутся днем, это не мешает вылету и посадке самолетов в аэропорту. График тоже не изменился, аэропорт функционирует в штатном режиме.

В пресс-службе ведомства пояснили, что асфальтобетонное покрытие в аэропорту ремонтируется часто.

Напомним, что недавно в барнаульском аэропорту пытались возобновить полеты в Турцию и Великобританию. Об этом просил губернатор Виктор Томенко, ссылаясь на проведение в краевой столице второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоится в Барнауле с 20 по 23 мая. Однако Росавиация не разрешила летать из Барнаула в другие страны.