Видеокамеры появятся почти в 300 алтайских школах после стрельбы в Казани

Камеры видеонаблюдения Фото: pixabay.com

Около 300 школ Алтайского края получат новые системы видеонаблюдения. Они появятся в организациях 42 муниципалитетов региона. На работы потребуется 500 млн рублей. Об этом сообщают «Вести-Алтай» в сюжете о селекторном совещании в региональном минобрнауки.

Какие именно учебные заведения получат новые камеры, пока не говорится.

Еще 120 млн рублей выделят на переоснащение охранных систем в интернатах, где дети находятся круглосуточно.

Кроме того, в школах края до 17 мая появятся антикризисные команды, которые будут отвечать за план действий во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает «Толк ТВ».

«Один или два человека отвечают за оповещение при какой-то ситуации. Два человека отвечают за координацию этой эвакуации. Третий человек отвечает за взаимодействие со службами реагирования и СМИ, потому что это важно», – пояснила заместитель министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина.

Школы также получили план действий в подобных случаях. Минобр поручил им проверить систему оповещения и кнопки быстрого реагирования, а также провести инструктаж с учителями, родителями и детьми.

Также в минобре пообещали, что к 2024 году металлоискатели должны появиться в каждой школе региона.

Напомним, что 11 мая в Казани 19-летний студент-айтишник Ильназ Галявиев расстрелял учеников и сотрудников гимназии №175, выпускником которой он был. Погибло девять человек – семеро школьников (четыре мальчика и три девочки) и две учительницы. Пострадал 21 человек.

Вчера барнаульцы почтили память погибших в казанской школе. Они принесли игрушки, цветы к Мемориалу Славы на площади Победы, а также зажгли свечи.