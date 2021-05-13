СГК подключит в теплоснабжению пять новых жилых домов в Барнауле

Барнаул Фото: пресс-служба СГК

18 новых объектов, в том числе пять жилых домов, получат доступ к системе централизованного теплоснабжения в 2021 году, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

СГК приступает к благоустройству зимних участков ремонта в Барнауле Новости 28.04.2021 16:01

Например, для отопления «Мичурин Парк» на улице Власихинская, который будет потреблять 7 Гкал/ч, компания построит 735 метров теплосетей. Подключение ждет жилые комплексы «Юттсон», «Озон», «Лапландия» и «Nord». Жители этих домов станут потребителями ТЭЦ-3.

Централизованное отопление придет будущей зимой в поликлинику на улице Лазурная, 46, образовательное учреждение на проспекте Ленина, 121, реабилитационный центр для детей «Журавлики» на улице Тихонова, 68, и шесть коммерческих объектов.

В целом для подключения всех объектов СГК до декабря 2021 года построит 8,2 км тепловых сетей. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составит более 54 Гкал/ч, что на 8 Гкал/ч больше, чем в 2020 году (тогда подключили 15 новых многоквартирных домов).

Кроме того, в 2021 году СГК подключит к ТЭЦ 49 потребителей двух котельных: на улице Никитина, 22, и Куета, 29 (ФКУ ИК-3). Для создания новой тепловой нагрузки в 1,54 Гкал/ч будет построено почти 4 км теплосетей. СГК ежегодно переводит на теплоцентраль малые теплоисточники. К 2026 году число котельных сократиться до 29.