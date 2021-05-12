Скорбим. Барнаульские студенты почтили память погибших в школе в Казани (фото)

Акция памяти жертв казанской трагедии Фото: Олег Укладов

Студенты алтайских вузов приняли участие в акции памяти и скорби по жертвам трагедии, произошедшей в Казани 11 мая 2021 года. Они принесли к Мемориалу Славы на площади Победы в Барнауле игрушки, возложили цветы и зажгли свечи. На акцию пришли также и преподаватели вузов и просто неравнодушные жители. Была среди участников акции и ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

Напомним, что 11 мая в Казани в школе №175 произошла стрельба и взрыв. Погибли девять человек: семь школьников и двое сотрудников учебного заведения. На месте трагедии был задержан 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. 12 мая в Татарстане объявили днем национального траура.