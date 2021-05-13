Без мобильной связи остается около 250 сел Алтайского края

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2% жителей Алтайского края, живущих в 250 малых населенных пунктах Алтайского края, не имеют сотовой связи. Об этом сообщил министр цифрового развития края Евгений Зрюмов на пресс-конференции 12 мая.

Тем не менее, у 98% есть связь, а у 85% населения – мобильный интернет.

Сейчас власти края пытаются договориться с мобильными операторами, чтобы связь была у всех. Они идут навстречу и инвестируют в регион. Так, министр сообщил, что Билайн в 2020-2021 годах даст региону около 1,2 млрд рублей на реконструкцию и строительство малых станций.

Зюмов добавил, что вопрос с обеспечением людей мобильной связью остается на контроле у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Кроме того, отдельно министра спросили и о мобильной связи на той части Чуйского тракта, которая проходит по Алтайскому краю. По словам Евгения Зрюмова, сейчас трасса покрыта связью на 99%. Довести до 100% тракт, как и остальные федеральные трассы, должны к 2024 году.