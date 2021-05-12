До конца года в Алтайском крае интернет проведут почти в тысячу социально-значимых объектов

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В 2021 году власти Алтайского края планируют обеспечить высокоскоростным интернетом 955 социальных объектов региона. В ближайшие годы по программе цифровизации региона доступ ко всемирной паутине должны получить еще чуть более 1,5 тысячи социальных объектов. Это школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные посты, сельские администрации и так далее. Об этом заявил министр цифрового развития края Евгений Зрюмов на онлайн-конференции 12 мая.

Что касается школ, то в 2021 году интернет должны получить 340 общеобразовательных учреждений. Сельским школам дадут канал на 50 Мб в секунду, а городским – на100 Мб в секунду. Эта скорость позволит школьникам получать современное образование, утверждает Зрюмов. В прошлом году сеть дотянули до 241 образовательной организации. Сюда входят в основном сельские школы.

Продолжают подключать к интернету и всех остальных сельских жителей. С 2015 года точки доступа установили в 237 населенных пунктах, еще 20 получат их в 2021 году. При этом в прошлом году минимальная численность села, где надо проводить интернет, снизилась с 250 до 100 человек.

«Нельзя сказать, что мы в какие-то районы Алтайского края заходим, а в какие-то нет. Фактически вся территория края задействована в работе. В практически каждом населенном пункте края будут подключаться отдельные объекты», – пояснил Зрюмов.

Он также отметил, что власти намерены оснастить интернетом весь Алтайский край.

Чтобы процесс шел быстрее, говорит чиновник, в него должны включиться представители бизнеса, муниципалитетов и различных организаций.