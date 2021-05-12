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Шпиля и букв недостаточно. Союз архитекторов предложил мэру Барнаула создать новый символ краевой столицы

Новости
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Петр Анисифоров, Вячеслав Франк, Андрей Федоров
Петр Анисифоров, Вячеслав Франк, Андрей ФедоровФото: пресс-служба администрации Барнаула

Барнаулу нужен объект, который мог бы стать для жителей города предметом гордости. С предложением создать в городе новое место притяжения в мэру Вячеславу Франку обратились руководители алтайского отделения Союза архитекторов России.

По словам архитектора Михаила Шмидта, город нуждается в современном символе. Правда, что это за символ это бы мог быть, он не уточнил.

Во время встречи глава города обсудил с архитекторами и множество насущных вопросов: городской Генплан, жилищное строительство и благоустройство, сохранение и реставрацию культурных объектов и представил своего нового заместителя по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова.

Участники мероприятия обменялись взаимными любезностями по поводу встречи.

«Приятно было услышать от главы города по ряду вопросов выводы и суждения, совпадающие с теми, которые бытуют в нашем профессиональном сообществе», – отметил глава Союза архитекторов Петр Анисифоров.

А Вячеслав Франк даже договорился с архитекторами о новой встрече в июне. «Строительный» заместитель Федоров теперь и вовсе будет встречаться с архитектурным сообществом на регулярной основе.

Нужно отметить, что строительство и благоустройство в столице Алтайского края нередко становятся источником скандалов. Так. настоящий бунт вызвала стройка на улице Гущина, где возведение высотки вызвало большое беспокойство у жителей города и общественников. А конфликты вокруг Мизюлинской рощи в Индустриальном районе города продолжались больше месяца.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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