Главным режиссером Молодежного театра Алтая стал гость из культурной столицы

Ирина Лысковец и Алексей Серов Фото: Молодежный театр Алтая

Главным режиссером Молодежного театра Алтая стал Алексей Серов из Санкт-Петербурга. Директор культурного учреждения Ирина Лысковец представила нового постановщика коллективу 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Возглавить Молодежный театр Алтая – замечательный вызов. Приглашение стать главным режиссером, конечно, лестно, очень важно для меня. Я прошел хорошую школу, когда возглавлял пять театральных коллективов. Есть много идей, которые можно реализовать только в своем театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены», – отмечает сам режиссер.

Алексей Серов родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию (отделение оперной режиссуры), а затем Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «режиссер драмы». Лауреат государственной премии Волгоградской области. С 1992 по 1997 он был главным режиссером новосибирского театра «Красный факел», с 2001 по 2004 руководил театром юного зрителя в Волгограде, с 2004 там же основал молодежный театр и до 2012 года возглавлял учреждение. С 2016 по 2017 был главным режиссером Хабаровского краевого музыкального театра.

Барнаульским зрителям Серов может быть знаком по трагикомедии «Наш городок», которую он поставил в Молодежном театре в 2019 году.

Напомним, что весной 2021 года в Барнауле заново открылся и театр кукол «Сказка». Сроки сдачи здания неоднократно сдвигались. Здание полностью снесли в 2017 году и должны были достроить в 2019-м. Однако закончились работы только в марте 2021 года.