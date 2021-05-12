Очередной коммунальный «фонтан» забил при порыве теплосетей в Барнауле

Фонтан на улице Малахова Фото: скриншот из видео Barnaul.Insta

12 мая в Барнауле на улице Малахова в районе больницы Шинного завода произошло повреждение теплосети, в результате которого из-под земли ударил огромный фонтан воды. Видео произошедшего появилось в городских сообществах в социальных сетях.

В роликах можно увидеть поток воды высотой в несколько метров над проезжей частью. Инцидент уже прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.

«Повреждение магистральной теплосети М-31 произошло в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность. Его обнаружили в 13:43, в 13:55 часов подача воды в трубопроводе была перекрыта», – сообщает официальный телеграмм-канал тепловиков.

Как сообщает СГК, тепловой сети, где произошел прорыв, уже 24 года. Сейчас на месте аварии откачивают воду, а затем начнутся ремонтные работы.

Напомним, что прорывы, сопровождающиеся подобными фонтанами в Барнауле происходили и в прошлые годы. Так, в 2018 году видео одной из таких аварий, на котором котором можно увидеть как огромная волна воды накрывает пожилую женщину, попало в новости «Первого канала».

А уже в 2021 году получила общественный резонанс другая коммунальная авария: обрушение трубы на ТЭЦ-2. По факту произошедшего следком завел уголовное дело.