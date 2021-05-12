Бывшего депутата и чиновника убили в Новосибирской области

Нож Фото: pixabay.com

10 мая был убит бывший депутат Новосибирского горсовета Иван Митряшин. Об этом сообщает cледственный комитет региона.

46-летний мужчина погиб в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат». По версии следствия, у него возник конфликт с 50-летним хозяином дома. Тот несколько раз ударил Митряшина, а также нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавшему вызвали скорую, он умер в больнице. Подозреваемый уже задержан.

Покойный Иван Митряшин дважды избирался в депутаты горсовета Новосибирска от «Единой России»: в 2005 и 2010 годах. В 2012 он стал начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии города. В 2013 году Митряшина с этой должности уволили. Отставка была связана со скандалом вокруг вырубки голубых елей в центре областной столицы, когда Митряшин резко ответил недовольным проведением работ жителям, назвав их возмущение «воплями»

После увольнения он занимался бизнесом – был совладельцем и директором нескольких компаний.

Прощание с покойным состоится в Новосибирске 13 мая в похоронном доме «ИМИ» с 12 до 13 часов.