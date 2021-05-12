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Скончался известный алтайский журналист Павел Демин

Новости
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Павел Демин
Павел ДеминФото: Фото со страницы Павла Демина во Вконтакте

Известный алтайский журналист, работавший в ИД «Алтапресс», Павел Демин скончался 11 мая. Причины смерти не уточняются. Об этом сообщает «Толк».

Павел Демин был известен как журналист-расследователь. Он занимался экономической тематикой и писал о бизнесе.

Демин работал в изданиях, входящих в структуру ИД «Алтапресс», несколько лет он занимал должность замредактора делового издания «Ваше дело», был наблюдателем в «разборках» между компаниями и обличал систему приватизации имущества в Барнауле в 2000-х годах.

Демин прославился также репортажем из разваливающегося хозяйства Мамонтовского района, где разлагавшиеся трупы скота угрожали здоровью людей.

Также за свою карьеру Павел Демин воспитал немало молодых журналистов и сделал из них профессионалов.

8 мая ему исполнилось 46 лет.

Редакция «Политсибру» выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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