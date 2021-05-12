Мэр Барнаула Франк вошел в пятерку самых медийных глав сибирских столиц

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

Глава Барнаула Вячеслав Франк поднялся с шестого на пятое место в медиарейтинге первых лиц главных городов субъектов Сибирского федерального округа за месяц. Такие данные предоставила компания «Медиалогия».

Кроме Франка, в пятерку лидеров попали Анатолий Локоть (глава Новосибирска), Оксана Фадина (мэр Томска), Руслан Болотов (глава Иркутска), Сергей Еремин (мэр Красноярска).

Замкнули рейтинг глава Кызыла Ирина Казанцева, председатель Совета депутатов Кемерово Николай Сенчуров и глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова. Они заняли 20,19 и 18 места соответственно.

Также в рейтинге присутствует и еще один представитель краевой столицы – спикер барнаульской Гордумы Галина Буевич. Она расположилась на 14 месте и так же, как Франк, за месяц поднялась на одну позицию.

Напомним, что ровно год назад, в апреле 2020 года Франк занимал третье место в рейтинге.

Сам список составляется на основе индекса, который показывает, как часто и в каком виде чиновник появляется в СМИ. Всего в рейтинге 20 позиций.