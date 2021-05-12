На пост главы Октябрьского района Барнаула претендует только один кандидат

Юрий Асеев Фото: duma-barnaul.ru

Определился единственный кандидат на пост главы Октябрьского района столицы Алтайского края. Им стал первый заместитель главы администрации Индустриального района Юрий Асеев. Об этом «Политсибру» рассказала председатель гордумы Галина Буевич.

Она пояснила, что с предложением согласовать кандидатуру Асеева в БГД обратился глава города Вячеслав Франк (согласование обязательно по положению о назначении главы района). В ближайшие дни в думе пройдут заседания всех комитетов с участием претендента на пост. Кроме того, в следующий понедельник, 17 мая, отдельная встреча будет и с главами всех четырех фракций.

«Мы заинтересованы в организации всех условий для того, чтобы свои вопросы кандидату смогли задать все депутаты. Чтобы снять все спорные моменты заранее. Но само решение будем принимать на заседании БГД 28 мая», – сказала Буевич.

Кстати, с самой Галиной Буевич Юрий Асеев уже пообщался. И, по мнению Галины Буевич, это достойный кандидат.

«У него есть достаточный опыт работы на муниципальной службе, есть пониманием, как там все устроено. Есть авторитет. И, что самое главное, есть желание исполнять эти непростые обязанности», – отметила Буевич.

Напомним, что место главы Октябрьского района Барнаула пустует с 1 января 2021 года, когда по собственному желанию от должности отказался Андрей Овсянников. Почти сразу стало известно, что против него завели уголовное дело. Чиновника задержали 3 февраля. Его обвинили в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере (по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ).

Ранее желание занять пост главы высказывала депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова. Она даже обращалась с письмом к мэру Вячеславу Франку с предложением занять вакантную должность. Однако ей отказали. Во время отсутствия официального главы, районом руководит первый заместитель Сергей Мещеряков.