Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Родинском районе. Возбуждено уголовное дело

Пожар Фото: pixabay.com

Ночью 12 мая в селе Красный Алтай Родинского района Алтайского края произошел пожар, в котором погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По предварительным данным, пожар начался в пристройке к частному дому, где в тот момент находились шесть человек. Хозяин дома, его супруга и ребенок успели покинуть пристройку, но еще двое сыновей, 23-летний и 9-летний, и родственница семьи остались внутри и погибли.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». СК рассматривает несколько возможных причин трагедии, в том числе возгорание электропроводки.

Напомним, что только за первые месяцы 2021 года на пожарах в крае погибли более 40 жителей.