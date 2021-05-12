На достройку проблемной ледовой арены в Барнауле потратят 720 млн рублей

Ледовая арена на Сибирском, 52 Фото: stalm22.ru

720 млн рублей потратят алтайские власти на то, чтобы достроить ледовую арену на проспекте Сибирский, 52 в Барнауле. Об этом на онлайн-конференции 11 мая заявил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Деньги возьмут из краевого бюджета, в том числе из федеральных средств выделено 37 млн рублей. В 2021 году на работы планируется выделить 150 млн рублей.

Перфильев заверил, что средства у края есть. Осталось только найти подрядчика. Кстати, он должен быть определен уже скоро – в мае 2021 года.

«Есть определенный нюанс – не так интересны государственные стройки нашему строительному рынку. Здесь надо смотреть. Дай Бог, чтобы определился с первого раза», – рассказал министр спорта.

Кроме того, Перфильев признался что в крае есть недостаток ледовых арен, подобные объекты должны быть «как минимум в каждом муниципалитете». Арена скоро появятся в Бийске, а декабре 2020 года дворец спорта запустили и в Рубцовске.

Напомним, что объект планируется достроить к 2024 году. Он должен стать домом для хоккейной школы «Алтай».

Работы начались еще в 2011 году. Сначала комплекс строила компания «Сибстройкомпани», которая расчистила площадку и залила фундамент. Затем объект перешел к «СтройГАЗу». Комплекс должны были построить к 2014 году, сделать это не удалось из-за сокращения финансирования. В 2015 году после банкротства компании «СтройГАЗ» работы и вовсе остановились.

О долгострое вспомнили через три года, когда управление спорта и молодежной политики договорилось с компанией «Арена». Она должна была скорректировать проектную документацию за 2,5 млн рублей. Однако «Арена» выполнила свои обязательства некачественно и не в срок.