Шаг назад. В Алтайском крае вновь выявили больше 65 заболевших коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае зафиксировали еще 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные на 12 мая приводит оперштаб региона.

При этом днем ранее число новых заражений было заметно ниже – 60 человек. Впрочем, перебороть болезнь смогли уже 107 жителей региона, что почти в два раза больше числа заболевших за сутки. Также коронавирус унес жизни 10 человек.

С начала пандемии в крае заболели 50,4 тыс. человек, из которых победили болезнь 45,4 тыс. Умерли чуть более трех тысяч жителей региона с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 654 человека с коронавирусом и 189 с вирусной пневмонией. Из них тяжело больны 152 человека. 76 жителей региона подключены к аппаратам ИВЛ. В крае остается 319 резервных инфекционных коек.

Также продолжается и вакцинация от коронавируса. Полностью привились уже 151,2 тыс. человек. А 54,8 тыс. получили первую дозу.