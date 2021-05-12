Барнаульский полицейский спас малыша, который чуть не выпал с третьего этажа

Полицейские со спасенным ребенком Фото: 22.мвд.рф

Полицейский предотвратил падение маленького ребенка из окна третьего этажа в Барнауле. Он вовремя снял малыша с подоконника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

На номер экстренных служб позвонила жительница Барнаула, которая увидела ребенка на подоконнике открытого окна многоквартирного дома на улице Антон Петрова. На место приехали полицейские Андрей Панамарев и Денис Медников. Ребенок все еще был на подоконнике, он не реагировал на крики людей.

Панамарев забежал в дом, через балкон соседней квартиры перелез в окно и достал ребенка. Правоохранитель передал малыша прибывшим медикам. Оказалось, что семья состоит на учете.

«Мать мальчика оказалась дома только через час после инцидента. Поскольку санитарное состояние квартиры на момент проверки было крайне неудовлетворительным, органами опеки было принято решение на время поместить малыша в специализированный Дом ребенка», – отметили в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время полицейские навестили мальчика в детдоме и подарили ему игрушки. Кроме того, сотрудники МВД дали ребенку посидеть в служебном «уазике», покрутить руль, изучить кнопки приборной панели и радиостанцию.

Несмотря на то, что мальчика отправили в детский дом, в ведомстве отмечают, что во время визита полицейских его глаза блестели, а на лице была счастливая улыбка.

Падение детей из окон периодически происходит в Алтайском крае. Например, в 2019 году было как минимум три таких случая: в Бийске с третьего этажа выпал трехлетний малыш, в Барнауле было два случая падения со второго и пятого этажей.