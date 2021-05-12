Преимущества наручных часов Rolex

Rolex Фото: watchesmaster.ru

Швейцарские часы Rolex – это эталон безупречного качества, оригинальности и часового совершенства. Такой аксессуар предпочитают состоятельные люди, для которых важен статус и изысканность, презентабельный внешний вид и богатство. Особым спросом пользуются часы ролекс субмаринер, для которых характерен уникальный дизайн, высокая точность и безупречный стиль.

Особенности хронометров Ролекс Submariner

Это швейцарские хронометры для дайвинга, которые известны во всем мире и ценятся за герметичный корпус и стильное дизайнерское оформление. Часовой механизм надежно защищен от воды и пыли благодаря особой конструкции: стекло из сапфира с уплотнителем, стальная задняя крышка с тонким рифлением по всему периметру, головка для завода с тройной уплотняющей вставкой.

Такая специальная конструкция гарантирует водонепроницаемость хронометра на глубине до 300 м, а выпускается такая модель в двух вариациях: с датой и без нее. К отличительным особенностям модели для дайвинга относится следующее:

широкий безель с диском из керамики;

метки в виде круглых накладок вместо цифр;

синее свечение меток;

покрытие центральных стрелок светящимся люминесцентным составом;

наличие выступов на корпусе для надежной защиты заводной головки.

Диаметр корпуса в модели этих часов может быть 40 или 41 мм, дополняется оригинальным металлическим браслетом с крупными звеньями. Для их изготовления производитель использует нержавеющую сталь, белое/желтое золото или комбинацию этих материалов.

Для часовых механизмов характерна максимальная точность и устойчивость к воздействию магнитных полей, ударам, механическим повреждениям. При этом все детали запатентованы и уникальные в своем роде.

Основные преимущества часов Rolex

Кроме часов для дайвинга, большой популярностью модель rolex daytona, главными преимуществами которой является надежность, сверхточность, долговечность, уникальность дизайна.

Эти часы были специально разработаны для автогонщиков, и выпускается еще с 1963 года. Их выбирают успешные и богатые люди, которым важно подчеркнуть индивидуальность и роскошность дизайна.

Диаметр круглого корпуса составляет 40 мм, изготавливается из стали или благородных металлов (золота или платины). Задняя крышка плотно закручивается и имеет специальное рифление. Заводная головка с уплотнителем защищается специальными выступами.

От других коллекций daytona отличается плоским безелем, наличием тахиметрической шкалы, трех счетчиков на циферблате, двух кнопок для показаний хронографа. Есть коллекции с каучуковым/кожаным ремешком и металлическим браслетом с большими звеньями в три ряда.

К главным преимуществам швейцарских часов Ролекс относится оригинальный дизайн, украшение драгоценными камнями (сапфирами или бриллиантами), высокая точность хода, длительный срок службы, изысканный и элегантный внешний вид.

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