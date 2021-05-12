Преимущества наручных часов Rolex

Швейцарские часы Rolex – это эталон безупречного качества, оригинальности и часового совершенства. Такой аксессуар предпочитают состоятельные люди, для которых важен статус и изысканность, презентабельный внешний вид и богатство. Особым спросом пользуются часы ролекс субмаринер, для которых характерен уникальный дизайн, высокая точность и безупречный стиль.
Это швейцарские хронометры для дайвинга, которые известны во всем мире и ценятся за герметичный корпус и стильное дизайнерское оформление. Часовой механизм надежно защищен от воды и пыли благодаря особой конструкции: стекло из сапфира с уплотнителем, стальная задняя крышка с тонким рифлением по всему периметру, головка для завода с тройной уплотняющей вставкой.
Такая специальная конструкция гарантирует водонепроницаемость хронометра на глубине до 300 м, а выпускается такая модель в двух вариациях: с датой и без нее. К отличительным особенностям модели для дайвинга относится следующее:
широкий безель с диском из керамики;
метки в виде круглых накладок вместо цифр;
синее свечение меток;
покрытие центральных стрелок светящимся люминесцентным составом;
наличие выступов на корпусе для надежной защиты заводной головки.
Диаметр корпуса в модели этих часов может быть 40 или 41 мм, дополняется оригинальным металлическим браслетом с крупными звеньями. Для их изготовления производитель использует нержавеющую сталь, белое/желтое золото или комбинацию этих материалов.
Для часовых механизмов характерна максимальная точность и устойчивость к воздействию магнитных полей, ударам, механическим повреждениям. При этом все детали запатентованы и уникальные в своем роде.
Кроме часов для дайвинга, большой популярностью модель rolex daytona, главными преимуществами которой является надежность, сверхточность, долговечность, уникальность дизайна.
Эти часы были специально разработаны для автогонщиков, и выпускается еще с 1963 года. Их выбирают успешные и богатые люди, которым важно подчеркнуть индивидуальность и роскошность дизайна.
Диаметр круглого корпуса составляет 40 мм, изготавливается из стали или благородных металлов (золота или платины). Задняя крышка плотно закручивается и имеет специальное рифление. Заводная головка с уплотнителем защищается специальными выступами.
От других коллекций daytona отличается плоским безелем, наличием тахиметрической шкалы, трех счетчиков на циферблате, двух кнопок для показаний хронографа. Есть коллекции с каучуковым/кожаным ремешком и металлическим браслетом с большими звеньями в три ряда.
К главным преимуществам швейцарских часов Ролекс относится оригинальный дизайн, украшение драгоценными камнями (сапфирами или бриллиантами), высокая точность хода, длительный срок службы, изысканный и элегантный внешний вид.
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