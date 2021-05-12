Жителям Алтайского края будут доступны только учебные онлайн-выборы в 2021 году

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Электронное голосование до Алтайского края на выборах в 2021 году так и не доберется. Однако опробовать нововведение, пусть и в формате тренировки, жители региона все-таки смогут. Об этом в интервью «Политсибру» рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

По словам главы комиссии, запустить цифровые выборы в регионе в данный момент никак не получится.

«Алтайский край пока не имеет технической возможности на обеспечение этого процесса, хотя желание есть», – пояснила Акимова.

По данным на конец февраля 2021 года на сайте «Госуслуги» зарегистрировано всего 53,3% от общего числа избирателей (965 тысяч жителей. А тех, кто пользуется ресурсом (имеет подтвержденную учетную запись и получил более одной услуги) – всего-то 10%. Доступ к интернету имеют только 72,3%, к сотовой связи – около 70%.

Однако посмотреть, как же инновация должна выглядеть, у некоторых жителей края все-таки получится. С 8:00 утра 12 по 20:00 часов вечера 14 мая на портале vybory.gov.ru пройдет общероссийская тренировка. Поучаствовать в ней смогут люди, зарегистрированные на «Госуслугах». И только те, кто подал заявку на этом портале с 21 апреля по 7 мая.

Аккаунт участника должен быть подтвержден, а все указанные там сведения – соответствовать действительности.

Онлайн-избиратель получит два цифровых бюллетеня: с кандидатами и партиями. Задача мероприятия – протестировать саму технологию электронного голосования. В особенности, защиту голоса избирателя. Кстати, это первая масштабная репетиция в стране.

Напомним, что в 2021 году в Единый день голосования 19 сентября в Алтайском крае пройдут выборы в краевое Законодательное собрание и Государственную Думу.