В районном музее Алтайского края появился ковер с экс-губернатором Карлиным

Ковер с лицом Александра Карлина Фото: tolknews.ru

Ковер с изображением бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина появился в Тюменцевском районном историко-краеведческом музее. Его подарил человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщает «Толк».

Изображение на ковре скопировано с фотографии бывшего главы региона.

Директор музея Людмила Динер считает, что ковер могли произвести в Узбекистане. Возможно, это фабричная работа. Кроме ковра, в музее появился и трехтомник Карлина.

Для тех, кто не знает: Александр Карлин родился в селе Медведка Тюменцевского района, его детство прошло в Королевке, среднюю школу Карлин окончил в селе Вылково. А 2005 по 2018 годы он занимал пост губернатора. А сейчас экс-прокурор и экс-глава региона работает сенатором.