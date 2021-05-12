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В районном музее Алтайского края появился ковер с экс-губернатором Карлиным

Новости
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Ковер с лицом Александра Карлина
Ковер с лицом Александра КарлинаФото: tolknews.ru

Ковер с изображением бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина появился в Тюменцевском районном историко-краеведческом музее. Его подарил человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщает «Толк».

Изображение на ковре скопировано с фотографии бывшего главы региона.

Директор музея Людмила Динер считает, что ковер могли произвести в Узбекистане. Возможно, это фабричная работа. Кроме ковра, в музее появился и трехтомник Карлина.

Для тех, кто не знает: Александр Карлин родился в селе Медведка Тюменцевского района, его детство прошло в Королевке, среднюю школу Карлин окончил в селе Вылково. А 2005 по 2018 годы он занимал пост губернатора. А сейчас экс-прокурор и экс-глава региона работает сенатором.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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121

Да правильно у Карлина настоящая фамилия Гебель и родился он в с. Медвёдка в немецкой семье

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