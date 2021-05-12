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Алтайская экс-чиновница Стелла Штань признала вину и вернулась домой из СИЗО

Новости
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Стелла Штань
Стелла ШтаньФото: Олег Укладов

Бывший представитель губернатора в парламенте Алтайского края Стелла Штань покинула СИЗО и теперь находится под домашним арестом. Суд изменил меру пресечения 11 мая. Об этом сообщает «Толк».

Причиной такого смягчения в Следственном комитете назвали то, что Штань полностью признала свою вину, а также возместила нанесенный ущерб. В суд с ходатайством о переводе Штань из СИЗО обратился следователь, который занимается ее делом.

20 апреля защита Штань уже пыталась обжаловать заключение экс-чиновницы под стражу. Однако тогда суд не удовлетворил прошение ее адвоката.

Напомним, Стеллу Штань обвиняют по статье «мошенничество». По версии следствия, в 2015 году она помогла директору барнаульского частного детсада оформить поддельные документы купли-продажи помещения и с помощью этого получить денежную компенсацию из краевого бюджета. 31 марта 2021 года женщину задержали, а 2 апреля поместили в СИЗО. Членство чиновницы в «Единой России» приостановили, а 6 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил ее с поста представителя главы региона в Заксобрании.

Стелла Штань

Алтайскую чиновницу Стеллу Штань заключили под стражу

Новости

Штань обвинили в мошенничестве

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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