Пресс-секретарь главы Республики Алтая объяснил «странную» речь чиновника

олег Хорохордин на открытии арт-объекта, символизирующего дружбу народов Республики Алтай Фото: altai-republic.ru

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов прокомментировал «Политсибру» путаную и невнятную речь чиновника на открытии настенного рисунка в честь 265-летия вхождения алтайского народа в состав России 2 мая. По его словам, монолог главы был нормальным.

«Считаю не совсем корректным обсуждение манеры речи руководителя субъекта, но вообще не секрет, что глава практически всегда говорит достаточно спокойно и размеренно», – рассказал Максимов.

Пресс-секретарь не дал точного ответа, что именно произошло 2 мая, однако из его слов можно сделать вывод, что Хорохордин просто устал, и поэтому говорил путано и невнятно.

Михаил Максимов объяснил: cейчас у Хорохордина плотный ежедневный график, он не так давно закончил работать над подготовкой отчета о деятельности правительства и пытается разобраться с напряженной паводковой ситуацией в регионе.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, Хорохордин еще и занимается спортом. Часть времени уходит на это.

Напомним, что интернет-пользователи посмеялись над речью Хорохордина в соцсетях. Состояние чиновника люди назвали «странным». Некоторые подумали, что глава региона пьян или пытается справиться с похмельем.