После казанской трагедии в школах и детсадах Алтайского края усилят безопасность

Подросток Фото: pixabay

В школах, детсадах, учреждениях допобразования и профессиональных училищах Алтайского края усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба минобразования региона со ссылкой на соответствующий приказ.

В учреждениях проверят, как организован входной контроль и дополнительно проинструктируют на случай чрезвычайной ситуации детей, их родителей и педагогов.

«В настоящее время все образовательные организации Алтайского края имеют паспорта безопасности. Мы решаем вопросы, связанные с выполнением этих паспортов безопасности – и, прежде всего, создание инфраструктуры», – заявил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко

А 12 мая пройдет совещание с участием муниципальных образовательных органов и сотрудников правопорядка. Там инструкции о проведении проверок получат и муниципальные образовательные учреждения. Кроме того, в министерстве планируют рекомендовать учебным заведениям провести родительские собрания, посвященные проблеме экстремизма в молодежной среде.

Усиление мер безопасности связано с трагедией, произошедшей в Казани 11 мая. Напомним, там в школе №175 произошла стрельба и взрыв. На месте задержали бывшего ученика школы, 19-летнего Ильназа Галявиева. В результате произошедшего погибли девять человек, в том числе семь школьников. Около 20 пострадавших доставлены в больницы. В Татарстане объявлен день траура.

Напомним, подобные меры усиления контроля предпринимают и в соседней Республики Алтай. Главы двух Алтаев Олег Хорохордин и Виктор Томенко выразили соболезнования жителям Татарстана.