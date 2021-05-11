Губернатор Алтайского края Томенко выразил соболезнования жителям Казани и предложил помощь от региона

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову телеграмму с соболезнованиями по поводу трагедии в казанской школе, где погибло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«От имени жителей Алтайского края, правительства региона и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших при стрельбе в гимназии № 175 города Казани, всем жителям Татарстана», – написал Томенко.

Он назвал произошедшее чудовищным преступлением. И заявил, что регион готов оказать необходимую помощь Татарстану.

Чуть ранее с подобным обращением выступил и глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин. Он выразил соболезнования и поручил своим подчиненным принять меры по обеспечению безопасности в школах и детских садах Горного Алтая.

11 мая 2021 в гимназии №175 в Казане произошел взрыв и стрельба. По данным СМИ, с автоматов в школу пришел ее бывший выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. Погибло 11 человек, в том числе девять школьников. Еще более 20 человек доставлены в больницы.