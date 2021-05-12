Томенко – 50. Чем уже успел запомниться жителям Алтайского края губернатор-юбиляр

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

12 мая отмечает свой юбилей губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Ему исполняется 50 лет. Не так давно он встретил губернаторскую медиану – половину срока на этом посту. «Политсибру» напоминает, чем уже отметился в истории края нынешний глава региона, каким был его путь к этой должности, и, конечно же, как выглядит его жизнь за пределами губернаторского кабинета.

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Варяг на Алтае

На посту главы Алтайского края Томенко сменил Александра Карлина, занимавшего эту должность с 2005 по 2018 годы. 30 мая 2018 года Карлин подал в отставку и на его место, в качестве врио, Владимир Путин назначил уже Виктора Томенко. Он на тот момент являлся исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края.

Свои первые губернаторские выборы Томенко выиграл, чего, в общем-то, и ожидала вся политическая общественность Алтайского края. Его конкурентами выступили депутат АКЗС от либерал-демократов Владимир Семенов, эсерка Людмила Суслова и Андрей Крылов от «Партии Роста». Кандидат «на новенького» взял 53,6% голосов, с большим отрывом обойдя всю оппозицию.

Долгий путь и неожиданные повороты

Нынешний губернатор Алтайского края – уроженец Норильска, и большую часть жизни он провел в Красноярском крае.

В 1993 он окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». Работать будущий губернатор также начал на предприятиях самого северного города страны в 1988 году аппаратчиком-гидрометаллургом и закончив уже председателем правления Заполярного филиала «Норильского никеля».

Именно из «Норникеля» в марте 2010 года Томенко и перешел на госслужбу, став заместителем губернатора и зампредом правительства Красноярского края. В правительстве этого сибирского региона Томенко проработал восемь лет, вплоть до «командировки» в Алтайский край в 2018 году. Самым высоким его постом в Красноярском крае стало кресло председателя правительства.

Можно сказать, что карьера Томенко довольно показательна. Он проделал путь от рабочего на предприятии до далеко не последнего человека в одной из крупнейших компаний страны, а затем и главы региона. Федеральная должность – если Томенко вдруг решит покинуть пост – тоже наверняка не за горами.

Визит Виктора Томенко в Барнаульскую Епархию Фото: Олег Укладов

Без галстуков

О том, чем губернатор занимается в свободное от работы время известно не так уж и мало. Например, глава Алтайского края явно находится на короткой ноге с физкультурой.

Он посещает тренажерный зал и регулярно делает зарядку, которую даже демонстрировал своим подписчикам в Instagram (кстати, там у него уже более 109 тысяч подписчиков, за последний год их количество выросло вдвое). А еще будучи врио губернатора Томенко показывал и весьма неплохие навыки обращения с баскетбольным мячом. Этот вид спорта Томенко, по его словам, любит с детства. Он также играет в хоккей и футбол, и, разумеется, регулярно выходит на пробежку. А также плавает.

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А еще глава региона является поклонником творчества Пушкина. А одно из самых объемных стихотворных произведений классика – поэму «Евгений Онегин» – он, вдохновившись примером школьного товарища, даже выучил наизусть.

Губернатор женат, причем со своей будущей супругой Татьяной познакомился когда обоим было по 17 лет. У них есть дочь Галина. А еще одним членом губернаторского семейства можно назвать домашнего питомца, пса породы джек-рассел-терьер по имени Крош. С супругой глава региона появляется на публике только на некоторых мероприятиях. Например, на Пасху оба заглянули в гости с подарками к митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию.

Доходы губернатора

В 2020 году доход Виктора Томенко составил 8,5 млн рублей. Из этой суммы 3,5 млн рублей он заработал в правительстве края, а около 4 млн рублей получил от продажи автомобиля. Также он имеет поступления от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Годом ранее он декларировал 4,2 млн рублей. А в 2011 году, когда он был заместителем красноярского губернатора, он заработал более 112 млн рублей.

Виктор Томенко встречается с Мишустиным Фото: Антон Червяков

Новая вотчина

Нужно отметить, что руководить краем Томенко пришлось в один из самых сложных периодов. Причиной этому стала пандемия и связанные с ней вызовы. Впрочем, регион не был простым и до нее, и вряд ли станет после.

Период пандемии в крае под руководством Томенко отличался от ситуации в других регионов в основном относительной мягкостью ковидных ограничений. Не было ни электронных пропусков, ни огромных штрафов. Впрочем, отношение к этой мягкости у жителей региона разное.

Кроме того, ему пришлось формировать новую команду, с собой он привез лишь нескольких чиновников, а местная «скамейка запасных» оказалась очень короткой. В итоге некоторые посты в краевом правительстве до сих пор пустуют.

Отметился губернатор и на ниве законотворчества. Так, он предложил расширить полномочия краевого парламента. Теперь краевое Заксобрание может согласовывать кандидатуры руководителей органов исполнительной власти края в сфере экономического развития и в сфере финансов.

В «мирное время» в крае при Томенко открылось несколько новых предприятий. Это Павловский деревообрабатывающий комбинат и завод «Русская кожа» в Заринске. Продолжилась и реализация более ранних проектов и вырос объем инвестиций. Впрочем, некоторые крупные предприятия, напротив закрылись или оказались на грани закрытия, например, столкнулся с кризисом тепличный комплекс «Индустриальный». Обанкротился, и был в итоге выставлен на продажу и Алтайский моторный завод.

Да и глобальные беды региона, в том числе низкие зарплаты и отток населения пока еще никуда не исчезли. Что важно, сам Томенко не приукрашивает результаты своей работы. Он всегда открыто признает проблемы, в том числе и во время своих годовых отчетов о работе перед депутатами. В плюс ему можно отнести и попадание региона в официальную десятку самых «бедных» – власть признала, что край не может справиться со всеми трудностями и попросила денег у федерации.

В общем, первая половина срока губернатора-именинника была непростой. Слишком уж большое поле работы досталось главе региона. Справится он с ней или нет, можно будет сказать лишь еще через парочку дней рождения.