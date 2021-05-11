Глава Республики Алтай Хорохордин поручил усилить безопасность в школах после стрельбы в Казани

Олег Хорохордин Фото: altai-republic.ru

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин поручил министерству образования и науки региона и главам муниципалитетов принять меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Причиной послужила трагедия, произошедшая 11 мая в Татарстане.

«Среди погибших есть дети – это ужасная трагедия и непростительное, страшное преступление. Мы разделяем безмерное горе семей погибших и приносим соболезнования», – высказал слова поддержки Хорохордин.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии №175 на улице Файзи произошла стрельба. По предварительным данным, 19-летний Ильназ Галявиев начал стрельбу из автомата, в результате чего погибли 11 человек, в том числе девять школьников. С ранениями в больницы поступило более 20 человек. В интернете также есть информация о том, что нападавших могло быть двое.

По данным ТАСС, причиной нападения на школу могла быть месть.