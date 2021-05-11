Справедливороссы организовали футбольные турниры в районах Алтайского края

Турнир по футболу СР Фото: Пресс-служба «Справедливой России»

Юношеские соревнования по футболу состоялись в Немецком национальном районе и Новоалтайске. Их провела партия «Справедливая Россия – За правду». Состязания были посвящены Дню Победы, сообщает пресс-служба СР.

Турнир в селе Николаевка на призы на призы депутата Государственной Думы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева был уже 11-м по счету. На поле спорткомплекса «Олимп» играли мальчики 2005 и 2010 годов рождения.

В старшей группе были представители Немецкого национального и Берлинского районов, из Славгорода и Ярового. А в младшей – из все тех же Славгорода и Ярового, а также из сел Подсосново и Николаевки.

Среди мальчиков 2005 года победили николаевцы, обыграв в финале славгородцев со счетом 3:0. В группе 2010 года «золото» взяли футболисты из Ярового.

Кроме турнирных матчей, состоялся товарищеский поединок мальчиков и девочек, где победили первые.

Помимо Немецкого района, справедливороссы провели турнир на стадионе «Локомотив» в Новоалтайске. Там участвовало 28 команд в возрастных группах 2010 и 2012 годов рождения.

В старшей группе в финале встретились две барнаульские команды. «Патриот» победила «Темп». Среди детей 2010 года золотые медали получил клуб «Динамо» Барнаул, который обыграл «Темп».

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду».