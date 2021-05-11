Алтайского бизнесмена нашли мертвым с огнестрельным ранением

Алексея Кривошеева Фото: ecopan.org

Владельца бийских строительных компаний «Алтай дом» и «Строим дом» Алексея Кривошеева нашли мертвым 5 мая возле своего частного дома в поселке Элекмонар Республики Алтай. Он скончался от огнестрельного ранения. При этом очевидцы заявляют, что предприниматель был убит. Об этом сообщает «Банкфакс».

По словам источника издания, Кривошеев в последнее время жил и работал в Республике Алтай. В этот день он подъехал к своему дому на машине. Пока не известно, что случилось, но его обнаружили в автомобиле, рядом лежал пистолет.

Источник «Банкфакса» заявил, что все, кто «лично видел тело и обстановку уверены, что это убийство». Сейчас следствие проверяет разные версии произошедшего, в том числе и насильственную смерть. Однако в республиканском следкоме заявили, что уголовное дело об убийстве пока не возбудили.

Прощание с Алексеем Кривошеевым состоялось 7 мая. Неизвестно, кто сейчас взял на себя его дела.