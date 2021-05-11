О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Алтайского бизнесмена нашли мертвым с огнестрельным ранением

Новости
0
Алексея Кривошеева
Алексея КривошееваФото: ecopan.org

Владельца бийских строительных компаний «Алтай дом» и «Строим дом» Алексея Кривошеева нашли мертвым 5 мая возле своего частного дома в поселке Элекмонар Республики Алтай. Он скончался от огнестрельного ранения. При этом очевидцы заявляют, что предприниматель был убит. Об этом сообщает «Банкфакс».

По словам источника издания, Кривошеев в последнее время жил и работал в Республике Алтай. В этот день он подъехал к своему дому на машине. Пока не известно, что случилось, но его обнаружили в автомобиле, рядом лежал пистолет.

Источник «Банкфакса» заявил, что все, кто «лично видел тело и обстановку уверены, что это убийство». Сейчас следствие проверяет разные версии произошедшего, в том числе и насильственную смерть. Однако в республиканском следкоме заявили, что уголовное дело об убийстве пока не возбудили.

Прощание с Алексеем Кривошеевым состоялось 7 мая. Неизвестно, кто сейчас взял на себя его дела.

Спасатели на реке

Туристка из Новосибирска погибла при сплаве по реке в Алтайском крае

Новости

Катамаран, на котором она находилась, опрокинулся

752
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000