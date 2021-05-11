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Участвует 57 стран. Спортсмены начали приезжать в Барнаул на второй этап Кубка мира по гребле

Новости
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Гребной канал
Гребной каналФото: Олег Укладов

Первые три участника II этапа Кубка мира по гребле прибыли в Барнаул 10 мая и уже скоро начнут тренироваться. Всего в соревнованиях примут участие 444 спортсмена из 57 стран. Об этом на онлайн-конференции рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

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Первые гости краевой столицы приехали из Эквадора. Их уже заселили в гостиницу. В следующий понедельник, 17 мая, в Барнауле приземлятся два чартерных рейса из Будапешта. На них прилетят остальные участники состязаний, которые участвовали в первом этапе.

Планируется, что на второй этап приедет около 20 тысяч человек. Зрителям предоставят три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест. По словам Алексея Перфильева, Барнаул полностью готов к приему гостей и проведению соревнований.

Ранее начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, что для гостей соревнований будет доступно 39 гостиниц на 3,5 тысячи мест размещения.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет финальный квалификационный турнир перед токийской Олимпиадой 2021 года.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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