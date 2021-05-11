Строкова, Семенов, Крайн. Кто пойдет на выборы в Госдуму и алтайский парламент от ЛДПР

Пикет ЛДПР Фото: Олег Укладов

Все партии уже «доверстывают» списки кандидатов и скоро мы узнаем, кто из действующих депутатов АКЗС и Госдумы пойдет на новые выборы, а также посмотрим на политических новичков. В алтайской ЛДПР, например, уже отправили свои предложения по персонам на согласование в Москву. «Политсибру» выяснил некоторые имена из этих списков.

Госдума

Судя по данным «Политсибру», на выборах 2021 года ЛДПР не будет делить Алтайский край на несколько территориальных групп (что заведомо исключает прохождение кандидатов от партии), как это было пять лет назад. Регион будет единой территорией, хотя не исключено, что его объединят с Республикой Алтай.

Возглавит эту группу действующий депутат ГД Елена Строкова. Это косвенно подтвердил и координатор реготделения, депутат АКЗС Владимир Семенов.

«Как правило, территориальный список ЛДПР возглавляет депутат, который курирует эту территорию. Сейчас это Елена Строкова. Но окончательное решение будет принято на съезде партии», – сказал Семенов.

Отметим, что прохождение Елены Строковой при таком раскладе вполне реально. Но зависит не столько от Алтайского края, сколько от того, как партия поделит на группы остальные регионы. Если их количество будет как на прошлых выборах пять лет назад, то алтайский кандидат имеет все шансы.

Что же касается одномандатных округов, то предварительный расклад, по данным источников «Политсибру», такой:

Барнаульский округ (№ 39) – депутат гордумы Барнаула Алексей Скосырский.

Рубцовский округ (№ 40) – депутат АКЗС Ирина Шудра.

Бийский округ (№ 41) – депутат гордумы Бийска Константин Комаров.

Славгородский округ (№ 42) – экс-координатор алтайской ЛДПР, а ныне куратор региона на выборах Максим Крайн.

А вот тут шансы крайне невысоки, ибо здесь конкуренцию составляют не регионы, а алтайские кандидаты от других партий. На прошлых выборах в Госдуму все одномандатные округа забрали представители «Единой России».

Кстати, в Госдуме седьмого созыва прямого депутата ЛДПР от Алтайского края нет. Елена Строкова – всего лишь куратор.

АКЗС

Первую тройку списка партии на выборах в краевой парламент традиционно возглавит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это сделано, чтобы привлечь как можно больше голосов за партию. Разумеется, вождь «желто-синих» от статуса депутата АКЗС откажется.

Номером два в списке пойдет Владимир Семенов. Об этом говорят и наши источники, и косвенно сам главный алтайский либерал-демократ.

«Это базовый принцип партии – на выборы в региональный парламент вторым идет координатор местного отделения. Но опять же, все решит конференция», – сказал Семенов.

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Третьим в списке, по нашим данным, будет заместитель координатора реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Любопытно, что Максим Крайн пока, судя по всему, в проходную тройку не попал. Ему достанется территориальная группа одного из рубцовских округов. С одной стороны, Рубцовск для ЛДПР – хорошая, протестная территория. С другой стороны, за победу там все же придется побороться. Причем не только с кандидатами от «Единой России», но и как минимум с коммунистами. Но все же источники называют вероятность его прохождения в АКЗС довольно высокой.

Тем более, что партия не случайно оставила его работать в регионе после смещения с руководящего поста. Максим Крайн – не местный, он приехал в регион только полтора года назад. По данным инсайдеров, Жириновский поставил задачу – сделать Крайна депутатом АКЗС.

Что же касается остальных депутатов от ЛДПР, то на новые выборы с партией идут не все. По предварительным данным это Ирина Журавлева, Павел Рего, Андрей Секрета, Дмитрий Степурко, Ирина Шудра. Ну и собственно сам Владимир Семенов.

Напомним, что около полугода назад из партии вышла депутат Евгения Боровикова. На выборы она идет со «Справедливой Россией – За правду». Недавно членские билеты сдали Оксана Абрамова и Иван Дубинин (идет на праймериз «Единой России»).

Кстати, эксперты прогнозируют партии результат по спискам в районе 15-20%.