О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Студент расстрелял детей в казанской школе. Погибло восемь человек, 16 ранены

Новости
0
Казанская гимназия №175
Казанская гимназия №175Фото: Telegram-канал BAZA

В казанской гимназии №175 на улице Файзи 11 мая произошла стрельба. По предварительным данным, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из автомата . Пострадало более 16 детей. Погибло семеро школьников (четыре мальчика и три девочки) и одна учительница. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В реанимации после происшествия находится шестеро детей. Врачи сумели откачать самого тяжелого пострадавшего – 10-летнего Арслана Шигапова.

Помимо стрельбы, в здании погремел взрыв. На видео с места событий видно, что в коридоре валяются выбитые двери и стекла. В другом ролике дети выпрыгивают с третьего этажа школы.

Напавший на учебное заведение Ильназ Галявиев закончил гимназию четыре года назад, сейчас он учится в колледже на IT-специалиста.

«По словам отца, Ильназ был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал», – сообщили в телеграм-канале.

Однако в интернете также есть информация о том, что нападавших могло быть двое. Тем временем, мэрия Казани ограничила вход во все школы города. В столице Республики Татарстан введен режим контртеррористической операции.

Вот, что по этому поводу телеканалу «Россия 24» сказал глава региона Рустам Минниханов:

«Прежде всего, это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже»

Рамиль Шамсутдинов

Расстрелявшему алтайских срочников Шамсутдинову дали 24,5 лет строгого режима

Новости

Также ему придется выплатить моральный ущерб

49
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000