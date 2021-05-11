Студент расстрелял детей в казанской школе. Погибло восемь человек, 16 ранены

Казанская гимназия №175 Фото: Telegram-канал BAZA

В казанской гимназии №175 на улице Файзи 11 мая произошла стрельба. По предварительным данным, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из автомата . Пострадало более 16 детей. Погибло семеро школьников (четыре мальчика и три девочки) и одна учительница. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В реанимации после происшествия находится шестеро детей. Врачи сумели откачать самого тяжелого пострадавшего – 10-летнего Арслана Шигапова.

Помимо стрельбы, в здании погремел взрыв. На видео с места событий видно, что в коридоре валяются выбитые двери и стекла. В другом ролике дети выпрыгивают с третьего этажа школы.

Напавший на учебное заведение Ильназ Галявиев закончил гимназию четыре года назад, сейчас он учится в колледже на IT-специалиста.

«По словам отца, Ильназ был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал», – сообщили в телеграм-канале.

Однако в интернете также есть информация о том, что нападавших могло быть двое. Тем временем, мэрия Казани ограничила вход во все школы города. В столице Республики Татарстан введен режим контртеррористической операции.

Вот, что по этому поводу телеканалу «Россия 24» сказал глава региона Рустам Минниханов:

«Прежде всего, это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже»