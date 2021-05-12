Шесть барнаульских депутатов попали в число лидеров рейтинга медийности в апреле

Заседание гордумы Барнаула, декабрь 2020 года Фото: Олег Укладов

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич снова возглавила медиарейтинг «Политсибру». Хотя не обошлось в апреле без неожиданных взлетов: в лидеры вырвались сразу шесть депутатов.

Больше всего упоминаний Галины Буевич связано с тремя основными темами. В прошлом месяце она участвовала с губернатором Алтайского края и мэром Барнаула в субботнике, во время которого высади ели на Мемориале Славы. Ее имя упоминается в новостях о сборе подписей за изменение Генплана города, а также о том, что депутаты не приняли решение погасить многомиллиардный долг Барнаула. Еще Буевич поздравляла с Днем местного самоуправления, участвовала в апрельской сессии, в совещании по поводу ограничения строительства в приаэродромной зоне города.

По количеству упоминаний с председателем гордумы практически поравнялась депутат Оксана Молодых. В апрельском медиарейтинге она заняла второе место. И все благодаря тому, что участвовала в обсуждении проблемы застройки Барнаула, комментировала послание президента Федеральному Собранию, съездила в Тальменский район, где жители жалуются на мутную воду из крана, изучила аварийные дома в Бийске.

На третьей позиции рейтинга по итогам апреля оказался депутат Александр Локтев. За месяц он резко продвинулся по числу упоминаний (в марте был на 12 месте). А в апреле его Фонд социальных проектов организовал праздник в честь Дня отца, депутат прокомментировал послание главы государства, поучаствовал в праймериз.

Четвертое место занял депутат Вячеслав Перерядов. В прошлом месяце СМИ писали, что он курирует участников «Регионального ПолитСтартапа», ремонт школы кикбоксинга. Также народный избранник высказывался по поводу послания президента, предложения погасить многомиллиардный долг Барнаула из бюджета, благоустройства Мизюлинской рощи.

А вот на пятой строчке медиарейтинга расположились сразу два депутата. Один из них Евгений Носенко, который в медийной повестке упоминался как член градосовета Барнаула. Он, кстати, опустился на три строки. А второй – Сергей Струченко, который за месяц перескочил с десятого места. Его имя упоминается в новостях о послании президента, гаражной амнистии, голосовании за объекты благоустройства, размещении надписи «Барнаул Орденоносный» на здании мэрии и так далее.

Лидеры апреля:

Рейтинг медийности депутатов БГД, апрель 2021 года Фото: «Политсибру»

Так распределились места в рейтинге упоминаемости в прошлом месяце:

Рейтинг медийности депутатов БГД, апрель 2021 года Фото: «Политсибру»

Часть депутатов БГД вообще не упоминались в СМИ:

Рейтинг медийности депутатов БГД, апрель 2021 года Фото: «Политсибру»

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.