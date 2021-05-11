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Девушка утонула в колодце в Новосибирской области

Новости
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Колодец
КолодецФото: pixabay.com

6 мая 2021 года 16-летняя девушка утонула в колодце на станции Дупленская в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным следствия, девушка находилась в гостях и поздним вечером пошла к колодцу, находившемуся на территории участка хозяев, за водой. Колодец не имел ограждений, а его стены, по данным следствия, сооружены из автомобильных покрышек.

По факту произошедшего следственные органы завели дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что в начале мая туристка из Новосибирска погибла в Алтайском крае во время сплава по реке Песчаная. Катамаран, в котором находилась женщина, перевернулся, и та не смогла выплыть.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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