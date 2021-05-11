Больше, чем в 2016 году. Стало известно, сколько Алтайский край потратит на выборы депутатов АКЗС

Выборы Фото: Олег Укладов

Выборы восьмого созыва депутатов Алтайского краевого Заксобрания обойдутся бюджету региона ориентировочно в 251 млн рублей. Об этом «Политсибру» рассказал председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

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Сумма пока предварительная и еще может быть скорректирована. Основная статья расходов – оплата труда работников комиссий. Также сюда заложены выплаты за сборку-разборку оборудования, транспортные услуги, содержание помещений, выпуск информационных материалов, печать бюллетеней и другое.

Отметим, что выборы прошлого созыва в 2016 году обошлись бюджету в ощутимо меньшую сумму. Тогда край выделил 180 млн рублей, но с учетом экономии потратили только 150 млн. Но это все основные выборы, когда голосование проходит за 68 депутатских мест. Что же касается довыборов, то в 2017 году на определение одного депутата ушло 9,2 млн рублей, в 2019 – 9,9 млн, тоже на выборы одного депутата. В 2020 года на довыборы уже трех человек потратили 25,7 млн рублей.

Столь существенную разницу между сметой на 2016 и 2021 год Ирина Акимова объяснила общим удорожанием товаров и услуг. А, кроме того, выборы, возможно, будут проходить не один день, а три. Но решать это будет не краевой избирком, а федеральный, потому что кампания в АКЗС (да и во все региональные парламенты) совмещена с выборами в Госдуму.

Кстати, сколько регион получит на подготовку голосования в ГД, тоже пока не известно. Но это будет уже федеральный бюджет.

Напомним, 19 сентября 2021 года жителям региона предстоит выбрать новый созыв краевого парламента и депутатов Госдумы от региона. По данным на 1 января 2021 года в регионе зарегистрировано 1,8 млн избирателей.