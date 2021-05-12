Как можно больше партий. Глава алтайского избиркома рассказала о новшествах и стоимости выборов в АКЗС

Ирина Акимова Фото: Олег Укладов

Выборы в парламент Алтайского края, скорее всего, пройдут в условиях соблюдения коронавирусных ограничений и многодневного голосования. Сколько будет стоить этот процесс, сколько партий имеет шансы на прохождение, как накануне выборного года обновились территориальные избирательные комиссии и не пора ли отменить сбор подписей избирателей для регистрации – об этом и не только «Политсибру» поговорил с председателем Избирательной комиссии Алтайского края Ириной Акимовой.

По каким правилам пройдут выборы 19 сентября 2021 года

– Ирина Леонидовна, федеральный законодатель разрешил многодневные выборы? Голосование в Алтайском крае растянут на несколько дней?

Не надо стесняться. Кандидаты-иноагенты должны будут рассказывать о своем статусе на выборах Новости 27.04.2021 12:50

– В 2021 году выборы в АКЗС совмещены с выборами в Госдуму, а потому решение – будет голосование в один или три дня – принимает Центральная избирательная комиссия. И это будет единое правило на всю страну. Пока таких решений не было. Все зависит от эпидемиологической ситуации.

Для Алтайского края формат многодневного голосования знаком – он уже применялся при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в прошлом году. И тогда избиратели восприняли это положительно, мы не получили ни одного негативного отклика.

Так что готовимся к самому максимальному формату – к проведению выборов в течение нескольких дней.

В случае многодневного голосования, оно все дни будет проходить на стационарных участках в режиме с 8 утра до 20 часов вечера. При этом досрочного голосования за 10 дней до выборов не проводится.

Я напомню, что каждый избиратель получит четыре бюллетеня: по выборам в Госдуму и АКЗС, то есть два по спискам партий и два с кандидатами по своим одномандатным округам. Кроме того, в ряде муниципалитетов будет и третий уровень выборов – в органы местного самоуправления. Например, в Каменском районе, Алейске, Белокурихе. А в Залесовском районе пройдут первые в крае выборы окружного собрания депутатов (район стал первым в крае муниципальным округом – прим.ред.).

Ирина Акимова Фото: Олег Укладов

– А как насчет других форматов? В том числе голосования на придомовой территории. Или «на пеньках», как его называли во время плебисцита?

– Голосование на придомовой территории допускается, но оно не будет повсеместным, только там, где это будет необходимо и оправдано. Во-первых, это все-таки для избирателя довольно удобный формат. А во-вторых, санитарная ситуация пока не позволяет расслабиться.

Поэтому весь этот год мы продолжаем работать с использованием на участках масок, перчаток, дезинфекторов, с соблюдением дистанции. И если это потребуется на выборах 2021 года – мы готовы.

– Формат «мобильный избиратель» на этих выборах будет?

– Будет. Подать заявление о голосовании не по месту регистрации можно будет в МФЦ, на портале «Госуслуги», в территориальной или участковой избирательной комиссии.

– А дистанционное электронное голосование дойдет наконец до Алтайского края?

Лоббировать интересы отрасли. Глава алтайского минздрава прокомментировал участие врачей в выборах 2021 года Новости 22.04.2021 17:46

– К сожалению, пока нет. Напомню, что в ряде регионов в пилотном режиме этот формат применяется уже два года. Это, например, Курская и Ярославская области, Москва. На выборах 2021 года будет определено 5-6 регионов из 11 подавших заявки.

Алтайский край пока не имеет технической возможности на обеспечение этого процесса, хотя желание есть. По данным на конец февраля 2021 года на сайте «Госуслуги» зарегистрировано 965 тысяч жителей – 53,3% от общего числа избирателей. При этом доля активных – тех, кто подтвердил учетную запись и получил более одной государственной или муниципальной услуги – всего 200 тысяч, то есть 10% избирателей. Доступ к интернету имеют только 72,3%, к сотовой связи – около 70%.

Однако Алтайский край все же имеет возможность опробовать этот формат. С 12 по 14 мая на портале vybory.gov.ru пройдет общероссийская тренировка – тестовое дистанционное электронное голосование. Заявление на участие в процедуре нужно было подать в личном кабинете на «Госуслугах» с 21 апреля по 7 мая. Учетная запись пользователя должна быть подтвержденной, она сопоставляется с «Регистром избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», поэтому все указанные сведения об избирателе должны быть точными и актуальными. Избиратель получит два электронных бюллетеня: с кандидатами и партиями. Какими именно – пока не знаем, но, скорее всего, это будут условные кандидатуры. Задача тренировки – не посмотреть предпочтения избирателей, а протестировать программный продукт и технологические мощности. Проверить защиту голоса, ведь это главный вопрос к электронному голосованию.

Ирина Акимова Фото: Олег Укладов

– Пару лет назад в регионе обсуждали возможность изменения системы выборов в АКЗС с «50 на 50» в сторону увеличения числа одномандатников. Как вы считаете, почему не стали переходить на эту систему. И лично вы склоняетесь больше к чему?

«Всем пофиг». Алтайские политики пожаловались на безразличие жителей края к выборам Аналитика 21.04.2021 9:07

– Действительно, федеральное законодательство снизило требования к доле депутатов по спискам партий с 50 до 25%. Но решения принимают регионы. И я напомню, что в Алтайском крае выборы по системе «50 на 50» впервые прошли в 2004 году. С тех пор этот принцип не менялся и уже укоренился. Да, были дискуссии, но ни один из участников не выразил желание внести предложение о пересмотре конструкции.

Сложившаяся система эффективна и адаптивна для Алтайского края и избирателей. Установление средней нормы представительства при 34 избирательных одномандатных округах, определение нарезки и количественного состава депутатского корпуса, позволило адекватно, не нарушая границы муниципальных образований, сформировать эту схему. Ни один округ не пересекает границу МО, что сохраняет общность интересов на выборах, при высказывании пожеланий или наказов своему депутату.

Впрочем, некоторые коррективы все-таки были внесены, но не из-за изменения системы. В сторону уменьшения были изменены границы барнаульского округа №22 из-за существенного увеличения числа избирателей.

Ирина Акимова Фото: Олег Укладов

Партии и кандидаты

– В выборах в АКЗС планируют участвовать и малые партии. О желании выдвинуть кандидатов уже заявили «Новые люди», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия за справедливость!». Всем им придется собирать подписи для регистрации. Как вы думаете, удастся ли кому-то это сделать? Сколько партий пройдет в парламент Алтайского края?

– Прогнозы – дело неблагодарное. Но надеюсь, что как можно больше. Мы для всех максимально открыты, создаем все условия для участия: организационные, материально-технические, методические.

Без сбора подписей участвовать в выборах в АКЗС может только пять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» (кстати, в ГД более 10 партий-льготников – прим. ред.).

Фактор сбора подписей очень значимый. Кандидату-одномандатнику нужно собрать 3% от числа избирателей на округе, партии – 0,5% от числа избирателей в регионе. Многие пасуют.

– Так, может, смягчить этот барьер или вовсе его отменить? Партия «Зеленые», например, открыто говорит, что не пойдет на выборы из-за фильтра. «Родина» тоже признается, что шансы невелики.

За что боролись. Под какие идеологии создавались российские партии и остались ли верны им сейчас Аналитика 20.04.2021 9:28

– Кстати, «Родина» в 2016 году представила требуемое количество. Но у них был высокий объем выбраковки, поэтому они не прошли регистрацию. Так что дело не только в количестве, но и качестве.

Отменить сбор подписей или снизить его может только федеральный законодатель. Это же извечный спор – какие основания поддержки избирателя должны быть для участия партии в выборах. Выдвижение от трудовых коллективов – уже ушло в историю. Избирательный залог многие активно критиковали, потому его и отменили. Сейчас действует самый оптимальный формат, никто не придумал, чем его заменить.

Что же касается отмены института сбора подписей, то это тоже представляется не совсем справедливым. Ведь по Конституции единственный источник власти – многонациональный народ. Проставление подписи избирателя в поддержку выдвижения кандидата вполне закономерно.

Вот представьте, в некоторых небольших населенных пунктах кандидату нужно собрать всего 10 подписей и он не может этого сделать. И дело тут не в количество подписей, а в том, если ли вообще тут поддержка избирателей.

– Ирина Леонидовна, какой вы прогнозируете явку?

– Повторюсь, прогнозы – неблагодарное дело. Но избирательная комиссия делает все, что обеспечить максимальную информированность и легитимность выборов.

– А сколько эти выборы будут стоить?

– Сколько средств мы получим из федерального бюджета на проведение выборов депутатов Госдумы на территории региона, пока не известно. Что же касается выборов в АКЗС, то в бюджете запланировано 251 млн рублей.

Ирина Акимова Фото: Олег Укладов

– На прошлых выборах пять лет назад из казны региона выделили 180 млн рублей. Откуда такой рост?

– Выделили 180 млн, а потратили с учетом экономии 150 млн рублей. А рост произошел из-за удорожания товаров и услуг. Кроме того, мы же планируем расходы на максимальное количество дней голосования – на три. Еще одна новая статья расходов – технические новинки. Сейчас мы проводим конкурс на покупку специальных сканеров для проверки подписей. Это сделано как раз для того, чтобы минимизировать субъективный фактор при проверке подписей. В идеале такой нужен в каждой ТИК, но пока мы приобретаем только два для обеспечения деятельности краевой комиссии.

Обновление территориальных избирательных комиссий

– В прошлом году в регионе были сформированы новые составы ТИКов. Партии активно принимали в этом участие?

Хайпожоры, хейтеры и уезжающая молодежь. Алтайские депутаты пришли обсудить развитие края и устроили предвыборные дебаты Аналитика 16.04.2021 9:09

– Все кто хотел выдвинуть своих кандидатов – сделали это. Предложения поступили в отношении 758 человек, выбрали 680, то есть в некоторых ТИКах был даже конкурсный отбор. Мы учитывали опыт, образование, навыки (в том числе в области информационных технологий).

От партий назначено 42% членов комиссий. То есть почти все, кого они заявляли: по 74 человека от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, 67 от КПРФ, один от «Яблока». В целом, отмечается активность только парламентских политических партий.

От представительных органов МСУ назначено порядка 20% членов комиссий. Остальные от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

В целом у нас было сформировано 74 ТИКа, а том числе один новый – мы создали Вторую Индустриальную территориальную комиссию в Барнауле. Причина та же, что и изменение границ округа №22 – рост численности избирателей в районе.

Еще одна комиссия – в Локтевском районе – будет обновлена в 2023 году. То есть теперь у нас всего 75 территориальных комиссий, на одну больше, чем раньше.