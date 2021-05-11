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Кондуктор трамвая умерла во время работы в Барнауле

Новости
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Рельсы
РельсыФото: pixabay.com

Вечером 10 мая кондуктор одного из трамваев, проходящих по улице Северо-Западной, скончалась во время своей смены. Об этом пишет ИА «Банкфакс».

Как сообщают источники издания, во время движения трамвая в районе улицы 80-й Гвардейской Дивизии женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, но прибывшие на место врачи зафиксировали смерть.

По словам коллег, женщина была опытным кондуктором и работала на маршруте №1. Она не жаловалась на какие-либо проблемы со здоровьем, однако, возможной причиной ее смерти мог стать оторвавшийся тромб. В апреле умершей исполнилось 56 лет. В результата произошедшего движение трамваев на участке ограничили более чем на два часа.

Напомним, что в апреле 2021 года в столице Алтайского края в районе площади Октября за несколько дней с рельсов сошли три трамвая. Причиной этого стал износ путей.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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