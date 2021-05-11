ЧП, суды и природные бедствия. Что произошло в Сибири на майских каникулах

Парад Победы 9 мая в Барнауле Фото: Олег Укладов

10-дневные майские каникулы в России закончились. Прошло сразу три праздника – Первомай, Пасха и День Победы. Однако жизнь не стояла на месте. О том, что произошло за это время в разных регионах Сибирского федерального округа, читайте в обзоре «Политсибру».

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Республика Алтай

В сеть попало видео, на котором глава региона Олег Хорохордин крайне невнятно и тихо прочитал речь на открытии настенного рисунка в честь 265-летия вхождения народа Алтая в состав Российского государства. Состояние чиновника интернет-пользователи назвали «странным», некоторые предположили, что глава региона пьян или переживает похмелье. Возможно, он был просто сильно уставшим. Видео можно посмотреть тут.

Четыре жительницы Республики Алтай пойдут под суд за организацию подпольного борделя. Две из них непосредственно занимались бизнесом, а две другие были администраторами саун, которые сговорились с руководителем нелегального дела. В марте прошлого года четверых организаторов мужского досуга задержали.

Республиканский следком проверит чиновников на бездействие в ходе предоставления жилья детям-сиротам в декабре 2020 года. Должностных лиц обвиняют в халатности. Они не полностью освоили выделенные на расселение средства – около 260 млн рублей.

Из хороших новостей: в Онгудайском районе на 668 км Чуйского тракта люди достали из реки лошадь. К ногам кобылы привязали трос, а затем с помощью машины вытащили животное. Однако через некоторое время она все-таки умерла.

Алтайский край

В Железнодорожном и Индустриальном районах Барнаула ввели режим повышенной готовности. Поводом стало аварийное состояние и угроза обрушения нескольких домов по адресам: ул. Жданова, 17 (село Власиха), Советской Армии, 64, Матросова, 197, Витебская, 16, Рылеева, 5, Смирнова, 5, Северо-Западная, 11, Ярных, 50 и Юрина, 137.

Президент России Владимир Путин поручил включить туркластер «Предгорья Алтая» в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он призван удвоить число поездок россиян внутри страны и повысить количество рабочих мест. В крае будет создана единая информационная система электронных путевок, субсидированы чартерные рейсы и выделены деньги на поддержку туробъектов в период несезона.

В Алтайском крае 2 мая во время сплава по реке Песчаная в Смоленском районе Алтайского края погибла туристка из Новосибирска. Катамаран, на котором было 11 человек, перевернулся. Женщина не смогла выплыть и утонула.

Кроме того, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, чтобы отправиться на Олимпиаду-2021 в Токио в нейтральном статусе. Под российским флагом Шубенков выйти не сможет, зато имеет право поучаствовать в соревнованиях как нейтрал.

Иркутская область

Иркутские подростки 6 мая вышли на костюмированное шествие ко дню Георгия Победоносца с портретами президента России Владимира Путина. Фотографии главы государства держали бойцы «Юнармии». В организации пояснили, что это было частью проекта «Одной мы связаны судьбой», куда входила практическая конференция, защита патриотических уголков, открытие вахты памяти и как раз шествие. В то же время в Иркутской области массовые мероприятия сейчас запрещены из-за режима повышенной готовности.

Заместитель начальника управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области арестован по подозрению в получении взятки в 10 млн рублей. За эти деньги он обязался прекратить розыск руководителей нескольких коммерческих организаций и не давать в органы результатов розыскной деятельности. В последующем сотрудник ведомства должен был получить еще 50 млн рублей. Сейчас его заключили под стражу, посредника поместили под домашний арест.

Иркутский суд поместил в психиатрический стационар на 21 день активиста из поселка Оек Александра Налунина. Решение связано с делом 2018 года, когда он вызвал пожарных, увидев, что в поселке дымится мусор. Тогда ему повредили руку, он проходил по делу потерпевшим, однако теперь процесс возобновили, потребовалась психиатрическая экспертиза Налунина. Также он жаловался в администрацию района на плохое освещение дорог и автобусных остановок для школьников, неотремонтированное отделение почты и кражу песка из карьеров. Кроме того, ранее Налунин десятки раз подавал иски к местным властям и районной прокуратуре.

Кемеровская область

Житель Кемерова скончался после того, как его выгнали из трамвая. 46-летний мужчина не смог купить билет, и один из пассажиров толкнул его. Безбилетник упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали, однако он умер в больнице. Против толкнувшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Во время подготовки к Параду 9 мая в Кемерове загорелся один из автомобилей, который должен быть идти в колонне. Произошло замыкание электропроводки. Водитель попытался воспользоваться огнетушителем, однако он, видимо, не работал. В итоге пламя сбили обычной тряпкой.

В городе Киселевск Кемеровской области 2 мая частично обрушилась стена жилого дома. Пострадавших не было. Сейчас в здании живут 27 семей.

Красноярский край

Во время фейерверка ко Дню Победы в Красноярске загорелся остров Татышев. Огонь перекинулся на траву, ее пал составил 150 квадратных метров, однако пламя удалось быстро потушить, угрозы распространения пожара не было.

Жителям региона пришлось пройти не только через огонь, но и через воду. В районе села Ворогово Туруханского района разлилась река Енисей. Один дом оказался подтоплен. 68 человек были эвакуированы. На территории района сейчас действует режим ЧС.

Экс-главу Балахтинского района Леонида Старцева задержали в Красноярском крае. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве квартир для молодых семей. Свой пост Старцев покинул 29 апреля, проработав на нем больше трех лет.

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Новосибирская область

16-летняя девушка в Коченевском районе Новосибирской области упала в колодец и утонула. Его стены были сделаны из покрышек грузовика, а ограждений никто не установил. К колодцу она пошла за водой.

На одном из мобильных пунктов вакцинации в Новосибирске появилась агитация за депутата областного законодательного собрания от «Единой России» Олега Иванинского. Он баллотируется в Госдуму. Пункт стоял у ТРЦ «Ройял Парк» с 4 по 7 мая.

Новосибирский следком начал проверку после сообщений СМИ о том, что 93-летняя ветеран тыла не может получить положенные ей льготные лекарства. В поликлинике, где должны их выдавать, график сдвинулся на месяц вперед. Свою проверку учреждения и местных чиновников также начала прокуратура.

Омская область

Половина деревни Каракуль сгорела в Омской области. Огнем было уничтожено 25 зданий, в том числе 14 жилых домов и 11 нежилых строений. При этом пламя пришло с заболоченной, заросшей камышом и сухой травой местности. Следователи возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц Уленкульского сельского поселения. ЧП заинтересовалась и прокуратура.

Глава минздрава Омской области и начальник больницы, где лечился Алексей Навальный, Александр Мураховский, пропал в лесу близ села Баслы 7 мая. На его поиски вышли правоохранители и волонтеры. Он нашелся 10 мая – сам вышел к людям. Сейчас Мураховский находится в больнице Большеуковского района.

С 2021 по 2025 годы 100 котельных Омской области переведут на газ. Власти потратят на это около 900 млн рублей. Магистральным газом будет обеспечено 56 населенных пунктов области, рабочие построят 748 км газопроводов.

Томская область

Против томского полицейского завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Он избил уроженца Узбекистана: ударил его рукой по лицу и пнул по ноге. Мигрант приехал в томское управлении МВД по вопросам миграции, чтобы передать документы своему знакомому.

Полиция задержала 20 томских активистов анархогалереи «Арс Котельная» на карнавале 1 мая. Молодые люди пытались провести первомайский флешмоб с музыкальными инструментами, красками и книжками со стихами в руках. Однако «любителей искусства» задержала полиция за участие в несанкционированной акции. Затем их отпустили без протоколов. Теперь членов «Арс Котельной» выгоняют из помещения бывшей котельной по поручению администрации.

Республика Тыва

Врио глава региона Владислав Ховалыг назначил нового вице премьера. Им стал министр экономики региона, 34-летний Айдыс Сат.

А еще в регионе до 27 мая ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили посещать леса. Исключение есть только для чиновников, сотрудников спецучреждений, пожарников и тех, чьи селения располагаются в лесных массивах. Также в частных подворьях и на сельхозполях нельзя разводить костры и сжигать сухую траву и мусор.

Республика Хакасия

Власти Хакасии планируют добиться отмены аукциона на право разведки и добычи каменного угля в Аскизском угольном месторождении, который объявили в Москве. Он назначен на 29 июня, так что время у местной администрации еще есть. Хакасские власти считают, что появление новых разрезов на месторождении может привести к ЧС. Участок является потенциально опасным из-за подземных очагов возгорания угля.

Кроме того, из-за работ могут пострадать фермеры, так как на экосистему республики увеличится антропогенная разгрузка. В правительстве Хакассии подготовили письмо на имя заместителя министра природных ресурсов и экологии России, главы Роснедр Евгения Киселева.

Кроме того, в Хакасии затопило проезжую часть автодороги Усть-Чуль – Верхняя Тея в районе моста через реку Тея. Из-за поднятия грунтовых вод образовался перелив высотой около 10 сантиметров. На месте круглосуточно дежурят дорожники.