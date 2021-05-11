Снова 60. В Алтайском крае второй день подряд выявляют одно и то же число заболевших коронавирусом

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В Алтайском крае мая выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Такие данные на 11 мая приводит оперштаба региона.

При этом днем ранее, 10 мая, число новых заражений было идентичным. Выздоровело в крае за сутки еще 52 человека. Скончались шесть жителей региона с подтвержденным диагнозом, из которых у пяти причиной смерти стал сам вирус.

Всего с начала пандемии в крае заболели коронавирусом 50,3 тыс. человек. Выздоровели 45,3 тыс., умели три тысячи жителей региона.

В инфекционных госпиталях лечатся 709 больных с подтвержденным ковидом и 208 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 171 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 73 из них. При этом в крае остается 389 резервных инфекционных коек.

Также продолжается в регионе вакцинация от коронавируса. На 11 мая полностью привиты 146,6 тысяч жителей региона, а 57,5 тысяч получили первую дозу вакцины.