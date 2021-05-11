Ежегодные соревнования по биатлону «Эстафета Поколений» прошли в Барнауле

«Эстафета Поколений» Фото: Дарья Тяжина

7 мая в Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону «Эстафета Поколений», посвященные Дню Победы. Они состоялись на базе Алтайского училища олимпийского резерва.

В соревнованиях приняли участие 15 команд из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай и даже Камчатки.

Состязания в рамках «Эстафеты Поколений» отличаются тем, что команды укомплектованы спортсменами разных возрастов. В гонке, которая включает в себя несколько этапов и огневые рубежи, участвовали спортсмены от 10 до 70 лет. Среди них и весьма именитые: чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, чемпионы России среди юношей Кульгуськин Леонид, Волков Павел, Дмитриева Валерия.

«Эстафета Поколений» Фото: Дарья Тяжина

Необычные соревнования проводятся в столице Алтайского края с 2018 года.

«Эстафета поколений» – это дань памяти героям, которые отвоевали Победу в Великой Отечественной войне. Состязаясь в гонге, мы почтим наших отцов, дедов и прадедов. Боритесь, но не переусердствуйте. Сегодня не будет проигравших, призы получат все», – обратился к участникам соревнований организатор эстафеты, исполнительный директор компании «Гудвилл» Геннадий Ильичев.

Поддерживает развитие биатлона в Алтайском крае и «Барнаульский пивоваренный завод». Директор по стратегическому развитию и управлению компании Александр Локтев на этих соревнованиях болел за своего отца Сергея Локтева, чемпиона России по этому виду спорта. А сам спортсмен, в свою очередь, самым опасным конкурентом на этих соревнованиях видит команду, представленную компанией «Гудвилл».

«В прошлом году нам удалось вырвать победу с минимальным отрывом. Это серьезные конкуренты для нашей команды. Но все же главный смысл этих состязаний – патриотическое воспитание. Важно, что в них участвуют и ветераны спорта, и подрастающее поколение, которые перенимают опыт и знания от старших коллег по спорту», – отметил Сергей Локтев.

А юные спортсмены считают «Эстафету Поколений» не менее важной, чем Всероссийские или международные соревнования.

«С каждым годом состязаться в этих гонках становится все интересней. Растет количество участников, конкуренция становиться все серьезней», – оценила уровень «Эстафеты Поколений» биатлонистка София Кафрыжникова.

В итоге тройка победителей эстафеты выглядела следующим образом:

Первое место – у команды «Алтай-1». В нее вошли Екатерина Лыжина, Платон Егоров, Павел Волков, Сергей Локтев и Иван Лыжин. К слову, «Алтай-1» становился победителем «Эстафеты Поколений» и в прошлом году.

Второе у команды «Агрохолдинг Гудвилл-1». Ее представляли Полина Рассказова, Андрей Кульгускин, Леонид Кульгускин, Андрей Сафронов, Денис Аноприев.

Третье место досталось спортсменам сборной «Алтай-Камчатка». Это Макар Токарев, Александр Соснин, София Кафрыжникова, Андрей Угаров, Сергей Рыбин.

«Эстафета Поколений» Фото: Дарья Тяжина

Участники соревнований получили медали и кубки, а также подарки от спонсоров соревнований. Ряд спортсменов, отметившихся успехами в прошлом сезоне, получил именные стипендии. Это Павел Волков, Леонид Куцульский, Валерия Дмитриева, Екатерина Кобылина, Андрей Панкратов.