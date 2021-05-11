Пропавший в лесу министр здравоохранения Омской области найден живым

Лес Фото: www.pexels.com

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший в лесу, на четвертые сутки сам вышел к людям в районе села Баслы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Никаких проблем со здоровьем после трехдневного «похода» у министра нет и, как сообщают в региональном минздраве, он скоро вернется к работе.

Напомним, что сообщение о пропаже Мураховского в полицию поступило 8 мая. Министр уехал с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района на квадроцикле и не вернулся. Впрочем, поначалу личность пропавшего не оглашалась, и лишь 9 мая в МВД региона подтвердили, что пропавший в лесу мужчина это действительно Мураховский.

По предварительным данным, министр был вынужден бросить свой квадроцикл после того, как наехал на валежник. Он попытался вернуться на базу пешком, но заблудился. В итоге для спасения министра провели поисковую операцию с участием полиции, МЧС, волонтеров и Росгвардии. Были привлечены вертолеты и другая спецтехника.

Особый интерес СМИ к пропаже Мураховского был вызван тем, что министр в прошлом возглавлял омскую больницу ГКБ№1, в которую в августе 2020 года положили оппозиционера Алексея Навального. На посту министра здравоохранения Мураховский сменил Ирину Солдатову, уволенную после скандала с госпитализацией пациентов в период «второй волны» коронавируса.