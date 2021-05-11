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На миллион меньше. Стали известны доходы главы Республики Алтай Олега Хорохордина за 2020 год

Новости
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Олег Хорохордин
Олег ХорохординФото: altai-republic.ru

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин за 2020 год заработал 3,3 миллиона рублей. Такие данные о его доходах опубликованы на сайте правительства региона.

Олег Хорохордин

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В сравнении с 2019 годом Хорохордин заметно потерял в финансах: тогда глава республики заработал 4,4 миллиона. Впрочем, это компенсируется жилищными приобретениями: в 2020 году глава региона купил еще одну квартиру в добавок к трем имевшимся. Причем весьма просторную: целых 197 квадратных метров. Кроме того, у Хорохордина остается в собственности и одна шестая еще одной квартиры.

В гараже у губернатора изменений не было: три автомобиля (Mercedes-Benz, Chevrolet Camaro и BMW 740), два мотоцикла (Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4) и снегоход, как и в 2019 году.

Напомним, что доходы членов правительства Республики Алтай были опубликованы еще в апреле. Самым обеспеченным чиновником региона стала заместитель председателя кабмина и полномочный представителя главы региона в Москве Ирина Лозовая, чей заработок превысил даже доходы губернатора: 6 млн рублей. А самым финансово скромным стал вице-премьер Эжер Ялбаков, который заработал всего 1,5 млн рублей.

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Но вот сам глава региона еще не опубликовал свои сведения о доходах

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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