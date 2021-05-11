Маленькая девочка пострадала в аварии с участием четырех автомобилей в Барнауле

ДТП на Павловском тракте 10 мая Фото: пресс-служба МВД Алтайского края

В Барнауле вечером 10 мая на Павловском тракте случилось ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Алтайского края.

Инцидент произошел в районе дома №51 (остановка «Автоцентр ЗиЛ»). По предварительным данным, грузовик «Фиат» столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями, стоявшими на светофоре: «Ниссан», «Рено» и «Ауди».

Судя по фотографиям с с места событий, грузовая машина после этого перевернулась набок, однако мужчина за рулем не пострадал. А вот водителю «Рено» и пятилетней девочке, одной из пассажиров «Ниссана», понадобился медицинский осмотр.

ДТП на Павловском тракте 10 мая Фото: пресс-служба МВД Алтайского края

Напомним, что это далеко не единственное серьезное ДТП, произошедшее в регионе на майских праздниках. Так, в Калманском районе после столкновения с грузовиком погиб водитель «Лады».