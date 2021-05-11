Теперь без приставки и.о. Депутат Владимир Семенов стал официальным главой алтайской ЛДПР

Сессия АКЗС, Владимир Семенов Фото: Олег Укладов

Владимир Семенов избавился от приставки и.о. координатора алтайского отделения ЛДПР и стал его полноправным руководителем. Решение об этом 10 мая единогласно приняли на заседании координационного совета, сообщили «Политсибру» в пресс-службе партии.

Жириновский отстранил Крайна от руководства алтайской ЛДПР Новости 30.03.2021 16:08

Также на этом заседании алтайские либерал-демократы определили списки кандидатов на выборы в краевой парламент, которые состоятся 19 сентября 2021 года. Окончательно их утвердят в мае на высшем совете партии в Москве.

Напомним, 54-летнего депутата АКЗС Владимира Семенова назначили и.о. координатора 29 марта 2021 года после отстранения Максима Крайна. Семенов стал депутатом от партии в 2004 году, сначала краевого парламента, затем два созыва отработал в Госдуме, потом снова избрался в АКЗС. Все это время с разным уровнем влияния он был «серым кардиналом» в алтайской ЛДПР, но официально руководящий пост не занимал.

Некоторое ослабление его позиций и частичный развал команды произошел после назначения главой Крайна в начале 2020 года. Но сейчас он, судя по всему, вернул свое влияние. Впрочем, и Максим Крайн остался в регионе и получил должность куратора выборов. Очевидно, оба они пойдут на выборы в АКЗС. И не исключено, что и в Госдуму.