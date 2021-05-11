Миллионные доходы и послание президента. Какие темы обеспечили медийность алтайских депутатов Госдумы в апреле

Александр Терентьев Фото: Олег Укладов

В прошлом месяце многие алтайские СМИ писали о том, сколько заработали в 2020-м и какое имущество имеют депутаты Госдумы от Алтайского края. Поэтому все 10 парламентариев не остались без внимания журналистов, а некоторые и вовсе существенно нарастили свою упоминаемость. В апреле медиарейтинг «Политсибру» возглавил лидер алтайских эсеров Александр Терентьев. А вот Александр Прокопьев и Наталья Кувшинова «встретились» на второй позиции.

Апрель выдался богатым на политические события. Чего стоит только послание президента Владимира Путина Федеральному собранию и отчет губернатора Виктора Томенко на сессии краевого Заксобрания, об итогах которых активно высказывались народные избранники. Не говоря уже о новостях об их доходах за ковидный год, о которых писали многие информационные порталы. Благодаря этим темам, 10 депутатов Госдумы от Алтайского края в этом месяце были на слуху у многих.

В абсолютные лидеры в прошлом месяце выбился Александр Терентьев. Помимо топовых политических тем он отдельно «засветился» в новостной ветке, так как посмеялся во время послания президента. Но как позже объяснился сам думец, рассмешила его вовсе не речь главы государства. Еще в апреле Терентьев активно работал (судя по медиарейтингу) с обращениями сельчан. Они просили его помочь решить газовые проблемы в Михайловском и Табунском районах, вопрос с капремонтом школы селе Угловского района, пожаловались на массовую гибель пчел и вырубку леса в селе Тюменцево, на мутную воду из крана в Тальменском районе.

Наталья Кувшинова за месяц поднялась на три строчки. В апреле СМИ писали, что депутат участвовала в патриотической акции «Диктант Победы», оценила итоги регионального «ПолитСтартапа», высказалась по поводу отчета губернатора и так далее.

А вот Александр Прокопьев, который возглавлял мартовский рейтинг, опустился на одну строчку. О нем в прошлом месяце писали как о лидере по доходам в 2020 году. Его имя встречается в новостях о новоселье школы кикбоксинга, ремонт которой курирует депутат. Также Прокопьев обсудил с министром образования Максимом Костенко перспективы развития электронного спорта в крае, вручил главе села Березовка Первомайского района Альбине Агальцовой почетный знак Общероссийского Конгресса Муниципальных Образований.

Третье месяц занял Даниил Бессарабов. В прошлом месяце он давал отдельные интервью СМИ, комментировал послание президента, отчет губернатора, темы гаражной амнистии и меры поддержки населения, поучаствовал в патриотической акции «Диктант Победы».

Лидеры апреля:

Рейтинг депутатов Госдумы в апреле 2021 года Фото: Фото: Иллюстрация: «Политсибру»

Полный медиарейтинг депутатов Госдумы от Алтайского края в апреле:

Рейтинг депутатов Госдумы в апреле 2021 года Фото: Фото: Иллюстрация: «Политсибру»

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Бийский рабочий», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», «ТАСС-Сибирь», «Интерфакс-Сибирь». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.