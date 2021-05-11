Алтайский край вошел в топ-10 регионов по росту преступности с начала года

Преступник Фото: pixabay.com

Алтайский край занял 8 место по росту количества преступлений в регионах России за первые три месяца 2021 года. Такие данные приводит Генеральная прокуратура РФ.

Алтайский край занял пятое место по уровню наркомании в Сибири Новости 24.03.2021 12:56

Так, в регионе с начала года совершено 9546 преступлений. Это на 8,49% выше, чем за тот же период 2020 года. Еще больший рост преступности зафиксирован в Санкт-Петербурге (+38,9%, 36217 преступлений), Тульской области (+23,5%, 3986), Туве (+20,9%, 2157), Республике Алтай (+11,1%, 1328).

Вот, как вырос этот показатель в других регионах Сибири: Хакасия (+4,4%, 2874), Омская область (+2,7%, 6344), Томская область (+2,5%, 3998), Кемеровская область (+1,7%, 12172). А в ряде регионов наоборот произошло сокращение: Красноярский край (-4,1%, 11365), Бурятия (-4,7%), Иркутская область (-7%, 9153), Новосибирская область (-7,9%, 11267).

Как ранее сообщал «Политсибру» со ссылкой на руководителя главка краевого МВД Андрея Подоляна, в 2020 году в Алтайском крае на 19,7% выросло число преступлений коррупционной направленности, а число взяток – на 21,4%.