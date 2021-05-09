Алтай-Кокс поддержал празднование Дня Великой Победы

Празднование Дня Победы Фото: пресс-служба Алтай-Кокса

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы участвует в мероприятиях, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

Представители Союза молодежи, профсоюзной организации, руководители завода возложили цветы и венки к вечному огню на Мемориале Славы. Дань уважения выразили в рамках актуальных мер профилактики инфекции COVID-19 - с использованием защитных масок, выдерживая временной интервал.

Празднование Дня Победы Фото: пресс-служба Алтай-Кокса

Накануне Дня Победы поздравили ветеранов – бывших работников компании. Двум ветеранам Великой Отечественной войны – Якову Григорьевичу Машошину и Ивану Семеновичу Осипову, а также 12 труженикам тыла вручили подарочные наборы. Ветеранам передали открытки, посвященные Дню Победы, которые выполнили заринские школьники. Вокальная группа совета ветеранов Алтай-Кокса исполнила фронтовые песни.

В столовых предприятия распространили георгиевские ленты и приготовили «солдатскую» кашу.

Празднование Дня Победы Фото: пресс-служба Алтай-Кокса

Кроме того, работники предприятия принимают участие в онлайн-акциях и конкурсах,организованных на корпоративном портале Группы НЛМК- «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Поем и помним» и других.