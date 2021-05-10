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Огни над администрацией. Фоторепортаж с праздничного салюта 9 мая в центре Барнаула

Новости
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Салют 9 мая 2021 года
Салют 9 мая 2021 годаФото: Олег Укладов

9 мая в Барнауле все-таки состоялись фейерверки в часть Дня Победы. Изначально из-за эпидситуации власти не планировали их организовывать, но буквально в последний момент все же решились. Чтобы не собирать большую толпу на одной площадке, салютов в этом году сделали сразу пять, в каждом районе города: на Южном, в парках «Лесная сказка» и «Арлекино», на Потоке и на площади Сахарова в самом центре города. За последним наблюдал фотокорреспондент «Политсибру» Олег Укладов.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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