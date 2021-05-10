Алтайская туристка сорвалась с горы «Чертов палец»

Гора «Чертов палец» Фото: altai-tour.ru

Жительница села Ая в Алтайском крае упала с горы «Чертов палец». Она осталась жива, но для ее эвакуации пришлось вызывать спасателей. Подробности инцидента сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Звонок о ЧП поступил в 21 час 9 мая.

«Уроженка села Ая 1985 года рождения сорвалась с горы и ей требуется немедленная медицинская помощь. Так как скорая помощь не может самостоятельно подобраться к девушке, мы незамедлительно направили к месту происшествия наши силы», – рассказал начальник отдельного поста №3 пожарно-спасательной части № 60 Анатолий Атюнин.

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Чтобы спуститься по крутому склону, пришлось прикрепить спасательные веревки к деревьям. По ним пожарные спустились вниз и подняли оттуда девушку на носилках.

Ее доставили в центральную городскую больницу города Горно-Алтайска.

Других подробностей инцидента в МЧС не сообщили. Но призвали жителей и гостей региона максимально соблюдать меры безопасности, а также заранее регистрироваться в подразделениях МЧС России, что позволяет контролировать передвижение туристической группы.