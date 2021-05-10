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Коронавирус унес жизни еще восьми жителей Алтайского края за сутки

Новости
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Вирус
ВирусФото: pixabay.com

3 042 – столько больных коронавирусом скончалось в Алтайском крае с начала пандемии. Восемь их них умерли за последние сутки. Такие данные на 10 мая передает оперативный штаб.

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Также за минувший день медики выявили 60 новых случаев заболевания. Общее число людей, у кого с марта 2020 года обнаружили COVID-19, превышает 50,3 тысячи человек.

Лечение в госпиталях продолжают почти тысяча человек с ковидом или вирусной пневмонией. Пятая часть из них тяжело переносят заболевания.

С начала пандемии в крае обследовали уже более 1,4 млн человек. Более 200 тысяч получили только первую или уже обе прививки от ковида.

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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